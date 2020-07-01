Проблема, подрывающая доверие к банковской системе Азербайджана - МНЕНИЕ

В ходе процесса возврата вкладов в четырех банках, лишенных лицензии Центробанком Азербайджана, выяснилось, что за несколько месяцев до аннулирования лицензий регулятор запретил данным банкам прием вкладов, чему банки не придали значения, продолжив принимать вклады у населения. В результате ряд лиц, разместивших вклады в закрытых банках, столкнулись с проблемами с возвратом своих денег.

Эксперт по банковской сфере Акрам Гасанов поделился с Report своим мнением по данному вопросу:

"В целом, нецелесообразно запрещать банку принимать вклады. Представьте, что вы приходите в банк и хотите разместить депозит, а банк отказывается. Это можно сравнить с ситуацией, когда вы приходите в магазин, а он отказывает вам продавать товар. Информация о том, что банк отказался принимать вклад, моментально станет известна общественности, и все поймут, что его положение тяжелое. Клиенты начнут снимать свои деньги, и он окажется в еще худшем положении. Ведь ни один банк не может одновременно вернуть средства всех своих клиентов. Потому что большая часть их средств выдана в виде кредитов.

Теперь ответьте на вопрос: насколько логичный и правильный шаг предприняли Палата по надзору за финансовыми рынками и Центральный банк, запретив AGBank и NBC Bank принимать вклады? Не разумнее было бы сразу закрыть банк, а не применять такое ограничение? Поэтому желание банкиров не соблюдать это требование на самом деле понятно. Здесь есть два способа: нарушить закон (это, конечно, не приветствуется!) или закрыть глаза на ограничение. В последнем случае нет нарушения закона, но сделать это тоже нелегко. Все зависит от того, насколько грамотно составлено решение органа банковского надзора.

Допустим, AGBank, и NBC Bank не выполнили законное требование органа банковского надзора. Звучат мнения о том, что руководство этих банков должно быть наказано, вклады должны быть возвращены за их счет и пр. Конечно, если закон нарушен, нарушитель должен быть привлечен к ответственности. Но здесь речи не может идти ни о преступлении, ни о нанесенном материальном ущербе. Данное нарушение является чисто административным проступком. Кодекс об административных правонарушениях содержит статью 436 "Занятие запрещенной, ограниченной или приостановленной деятельностью в сфере банковского дела". В ней говорится: "Осуществление деятельности, запрещенной законом "О банках", банковской лицензией или ограниченной, либо приостановленной в период деятельности банка, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч манатов, юридических лиц в размере от тридцати пяти тысяч до сорока тысяч манатов". Учитывая, что лицензии этих двух банков аннулированы, руководители банков могут быть оштрафованы максимум на 3 000 манатов. Даже если налицо нарушение, там не было ни уголовного намерения, ни факта нанесения кому-то ущерба. Дело в том, что запрет на принятие вклада в банк считается корректирующей мерой в соответствии со статьей 48 Закона "О банках", и орган банковского надзора, принявший его, должен сам контролировать его исполнение. Если банк не соблюдает ограничения, то должны быть приняты более жесткие меры, в том числе аннулирование банковской лицензии.

Данная мера была введена в 2017 году в результате проверки AGBank Палатой по надзору за финансовыми рынками. Однако в то время Палата проверяла банки в соответствии с законом "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей". А этот закон имеет много требований к проверкам. К примеру, проверка должна проводиться на основании государственной регистрации в едином реестре данных. Палата никогда не соблюдала эти и другие требования данного закона.

В статье 3.2 указанного закона говорится: "Проверки, проводимые с нарушением требований настоящего Закона и других нормативно-правовых актов, принятых на его основе, в том числе без регистрации в едином реестре данных проверок, не имеют правовых последствий. В ходе таких проверок не могут быть применены меры ответственности в связи с выявленными фактами нарушения закона Азербайджанской Республики и других принятых на его основе нормативно-правовых актов, определяющих обязательные требования к предпринимательской деятельности". Только в феврале 2019 года в статью 2.2 данного закона была внесена поправка о том, что положение не распространяется на проверки, проводимые в области финансовых рынков. Следовательно, все проверки Палаты и меры, применяемые к банкам, имели юридическую силу только с февраля 2019 года".

По словам Гасанова, решение Палаты об AGBank в любом случае было незаконным, независимо от его сути и содержания: "Я уже не говорю о том, что после ликвидации Палаты ее решения также потеряли силу, поскольку распоряжением президента страны от 28 ноября 2019 года Палата была не присоединена к Центробанку, а именно ликвидирована.

Допустим, Палата имела право проводить проверки и применять корректирующие меры. Ее требование заключалось в приостановке приема срочных вкладов от физических лиц и роста объема защищенных вкладов. Второе ограничение в целом незаконно. Запрещение банку принимать защищенные вклады означает, что оно может принимать незащищенные. А это грубое нарушение прав вкладчиков. То есть получается, Палата от имени государства дает банку полномочия принимать от населения незащищенные вклады, которые можно не возвращать. А это неприемлемо.

Теперь перейдем к запрету на прием срочных вкладов от физических лиц. Гражданский кодекс содержит две главы касательно привлечения банками средств: "Банковский вклад" (глава 51) и "Банковский счет" (глава 52). Палата запретила банку принимать вклады по главе 51. AGBank же продолжил принимать средства на банковские счета от физических лиц в соответствии с главой 52. Причем под проценты. Так как согласно статье 962 Гражданского кодекса (глава 52), банк также может выплачивать проценты клиенту по договору банковского счета. Естественно, средства, находящиеся на банковском счете физического лица, также являются защищенными. В заключаемых договорах банковского счета клиент именуется "вкладчиком" в соответствии с законом "О страховании вкладов", а не Гражданским кодексом.

Поэтому банк в любом случае соблюдал предписанное Палатой ограничение, всего лишь воспользовавшись для привлечения средств инструментом, не подпавшим под ограничение. Но даже если бы AGBank заключал с гражданами договора банковского вклада, они были бы действительны. Так, в статье 945.2 главы 51 Кодекса говорится: "В случае принятия от физического лица вклада лицом, не имеющим на это права, или с нарушением порядка, установленного законом, или принятых в соответствии с законом банковских правил, вкладчик может потребовать немедленного возврата суммы вклада, а также уплаты на нее процентов и возмещения сверх суммы процентов всех причиненных вкладчику убытков. Если таким лицом приняты на условиях договора банковского вклада денежные средства юридического лица, такой договор является недействительным". Как мы видим, закон в этом случае считает недействительными только те вклады, которые банк принимает от юридических лиц. Это не относится к вкладам физических лиц.

Кроме того, само поведение Палаты можно интерпретировать в пользу AGBank. Палата ввела ограничения в 2017 году. В течение 2017-2019 годов AGBank постоянно отсылал в Палату отчеты (в том числе годовые отчеты за 2017-2018 годы). В этих отчетах, естественно, была информация о привлекаемых средствах. С другой стороны, представитель Палаты был членом Совета попечителей Фонда страхования вкладов и имел возможность ознакомиться с отчетами фонда. Он мог видеть, что AGBank отчисляет страховые взносы по защищенным вкладам. Хотя в решении Палаты от 2017 года указано, что в случае несоблюдения AGBank-ом предписаний, в отношении него будут предприняты дополнительные меры. Но никаких мер применено не было. Значит, у банка не было сомнений в законности привлекаемых средств. То есть Палата косвенно признала, что банк не нарушает ее указания.

К тому же, Палата в любом случае официально не проинформировала ADİF о мерах, предпринятых против AGBank. Следовательно, не возражала против принятия банком защищенных вкладов. Не кажется убедительным и заявление руководства ADİF о том, что оно не было осведомлено о проблеме. У нас маленькая страна. И банковская система тоже. В рамках системы все знают друг о друге всё".

Как подчеркнул эксперт, руководителей этих банков ждет максимальный штраф в размере 3 000 манатов. В таком случае банки могут продолжить принимать вклады и "откупиться" мелкими штрафами. Видимо, существуют много проблем, над которыми надзорным органам следует призадуматься.