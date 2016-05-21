Основные фондовые индексы повысились

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ 20 мая на американском фондовом рынке индекс Dow Jones повысился на 0,38% и составил 17 500,94 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,60% - до 2 052,32 пунктов, Nasdaq подорожал на 1,21% - до 4 769,56 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 подорожал на 1,70% - до 6 156,32 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 1,67% - до 4 353,90 пунктов, германский DAX вырос на 1,23% - до 9 916,02 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,17% и составила 1 252,90 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1224 (+0,21%).