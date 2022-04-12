О нас
Аудио новости

Назначен и.о. председателя правления PASHA Bank

Назначен и.о. председателя правления PASHA Bank В ОАО PASHA Bank произведено назначение на место бывшего председателя правления и главного исполнительного директора Талеха Кязимова, вошедшего в состав правления Центрального банка Азербайджана.
Финансы
12 апреля 2022 г. 17:22
Назначен и.о. председателя правления PASHA Bank

В ОАО PASHA Bank произведено назначение на место бывшего председателя правления и главного исполнительного директора Талеха Кязимова, вошедшего в состав правления Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает Report, руководство банком поручено заместителю председателя Джавиду Гулиеву.

В ближайшее время правление будет сформировано в полном составе, и состоится назначение на должность председателя.

“Я поздравляю Талеха Кязимова с этим назначением и желаю ему успехов в будущем. Уверен, что правление PASHA Bank продолжит на высоком уровне выполнять стратегию банка на 2021-2023 годы, принятую в конце 2020 года", - сказал председатель наблюдательного совета PASHA Bank Мир Джамал Пашаев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Acting Chairman appointed to PASHA Bank's Executive Board
Версия на азербайджанском языке "PAŞA Bank"a sədr əvəzi təyin edilib

Другие новости из категории

В Mugan Bank назначен новый председатель
В Mugan Bank назначен новый председатель
12 апреля 2022 г. 17:31
В Азербайджане оборот розничной торговли вырос на 3%
В Азербайджане оборот розничной торговли вырос на 3%
12 апреля 2022 г. 13:37
В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 11%
В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 11%
12 апреля 2022 г. 13:25
Годовая инфляция в Азербайджане составила 12,2 %
Годовая инфляция в Азербайджане составила 12,2 %
12 апреля 2022 г. 13:19
До сих пор ADİF выплатил 1,5 млрд манатов компенсации
До сих пор ADİF выплатил 1,5 млрд манатов компенсации
12 апреля 2022 г. 12:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2022)
12 апреля 2022 г. 09:44
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.04.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.04.2022)
12 апреля 2022 г. 09:44
Торги на биржах США закрылись снижением ключевых индексов
Торги на биржах США закрылись снижением ключевых индексов
12 апреля 2022 г. 03:49
ГТК внес ясность о наложении штрафов на украинские грузовики
ГТК внес ясность о наложении штрафов на украинские грузовики
11 апреля 2022 г. 23:00
Убытки MFX-Trading выросли более чем в четыре раза
Убытки MFX-Trading выросли более чем в четыре раза
11 апреля 2022 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi