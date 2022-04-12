Назначен и.о. председателя правления PASHA Bank

В ОАО PASHA Bank произведено назначение на место бывшего председателя правления и главного исполнительного директора Талеха Кязимова, вошедшего в состав правления Центрального банка Азербайджана.

В ОАО PASHA Bank произведено назначение на место бывшего председателя правления и главного исполнительного директора Талеха Кязимова, вошедшего в состав правления Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает Report, руководство банком поручено заместителю председателя Джавиду Гулиеву.

В ближайшее время правление будет сформировано в полном составе, и состоится назначение на должность председателя.

“Я поздравляю Талеха Кязимова с этим назначением и желаю ему успехов в будущем. Уверен, что правление PASHA Bank продолжит на высоком уровне выполнять стратегию банка на 2021-2023 годы, принятую в конце 2020 года", - сказал председатель наблюдательного совета PASHA Bank Мир Джамал Пашаев.