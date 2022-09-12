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Начался визит вице-президента AБР в Азербайджан

Начался визит вице-президента AБР в Азербайджан Начался визит в Азербайджан делегации во главе с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом.
Финансы
12 сентября 2022 г. 14:05
Начался визит вице-президента AБР в Азербайджан

Начался визит в Азербайджан делегации во главе с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом.

Как сообщает Report, в ходе визита, который продлится до 15 сентября, запланированы встречи высокопоставленных гостей с официальными лицами, входящими в экономический блок правительства.

Основной целью визита является обзор деятельности банка в Азербайджане, обстоятельное изучение тенденций в экономическом развитии страны, а также проведение консультаций основных направлений новой стратегии партнерства с Азербайджаном, которая будет подготовлена в 2023 году.

В рамках визита вице-президент Шиксин Чен посетит Нахчыванскую Автономную Республику, а генеральный директор банка Евгений Жуков, сопровождающий Ш.Чена в поездке, посетит освобожденный от оккупации Агдамский район.

Отметим, что Азербайджан, принятый в членство с 22 декабря 1999 года, за прошедший период получил от АБР около 5 млрд долларов США в виде кредитов, гарантий, грантов технической поддержки более 80 проектов.

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Версия на английском языке ADB vice president embarks on visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ADB-nin vitse-prezidentinin Azərbaycana səfəri başlayıb

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