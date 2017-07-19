Нацбанк Беларуси снизил учетную ставку

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Национальный банк Беларуси (НББ) снизил ставку рефинансирования с 13% до 12% годовых.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, ставка по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снижена с 15% до 14% годовых.

"Инфляция сохраняется на низком уровне. По оценке, в июне 2017 году в годовом выражении она составит около 6,2%. При этом наблюдается однородность динамики инфляции по товарным группам, что свидетельствует о повышении устойчивости ее замедления. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне 2017 году оценивается на уровне около 5,3% в годовом выражении", - сообщает НББ.

Закреплению данных подвижек способствуют умеренные темпы увеличения денежного предложения, положительные изменения в сбалансированности платежного баланса и устойчивость валютного рынка, подчеркивает НББ.

Снижение ставки рефинансирования стало шестым в этом году. 18 января ставка снижена с 18% до 17% годовых, 15 февраля - до 16%, 15 марта - до 15%, 19 апреля - до 14%, 14 июня - до 13% годовых.