МВФ рекомендует Азербайджану постепенную нормализацию пруденциальных и регулирующих мер банков

В Азербайджане денежно-кредитная политика была соответствующим образом смягчена в ответ на пандемию.

В Азербайджане денежно-кредитная политика была соответствующим образом смягчена в ответ на пандемию.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ.

"Снижение процентных ставок в контексте фактической привязки к доллару США и ослабление пруденциального регулирования полезным образом дополнили налоговые льготы во время пандемии и поддержали поток кредитов. Однако на фоне слабой денежно-кредитной трансмиссии ставки по банковским кредитам снизились лишь умеренно и остаются относительно высокими", - считает миссия МВФ по Азербайджану.

По мнению экономистов Валютного фонда, после ослабления во время пандемии необходимо продолжить постепенную нормализацию пруденциальных и регулирующих мер банков.

"Однако эта нормализация должна происходить осторожно, в соответствии с прогрессом в борьбе с пандемией и восстановлением экономики. Дальнейшее совершенствование основ политики и инициатив Центрального банка Азербайджана по развитию финансовых рынков и совершенствованию финансового посредничества и доступа к финансам обеспечит дополнительную поддержку диверсификации экономики и повышению ее производительности и устойчивости.

В то же время, постоянные усилия Центрального банка по совершенствованию финансового надзора должны продолжаться при поддержке сотрудничества с международными финансовыми организациями в рамках технической помощи", - говорится в отчете.