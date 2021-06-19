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МВФ рекомендует Азербайджану постепенную нормализацию пруденциальных и регулирующих мер банков

МВФ рекомендует Азербайджану постепенную нормализацию пруденциальных и регулирующих мер банков В Азербайджане денежно-кредитная политика была соответствующим образом смягчена в ответ на пандемию.
Финансы
19 июня 2021 г. 10:38
МВФ рекомендует Азербайджану постепенную нормализацию пруденциальных и регулирующих мер банков

В Азербайджане денежно-кредитная политика была соответствующим образом смягчена в ответ на пандемию.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ.

"Снижение процентных ставок в контексте фактической привязки к доллару США и ослабление пруденциального регулирования полезным образом дополнили налоговые льготы во время пандемии и поддержали поток кредитов. Однако на фоне слабой денежно-кредитной трансмиссии ставки по банковским кредитам снизились лишь умеренно и остаются относительно высокими", - считает миссия МВФ по Азербайджану.

По мнению экономистов Валютного фонда, после ослабления во время пандемии необходимо продолжить постепенную нормализацию пруденциальных и регулирующих мер банков.

"Однако эта нормализация должна происходить осторожно, в соответствии с прогрессом в борьбе с пандемией и восстановлением экономики. Дальнейшее совершенствование основ политики и инициатив Центрального банка Азербайджана по развитию финансовых рынков и совершенствованию финансового посредничества и доступа к финансам обеспечит дополнительную поддержку диверсификации экономики и повышению ее производительности и устойчивости.

В то же время, постоянные усилия Центрального банка по совершенствованию финансового надзора должны продолжаться при поддержке сотрудничества с международными финансовыми организациями в рамках технической помощи", - говорится в отчете.

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Версия на английском языке IMF recommends Azerbaijan to gradually normalize bank prudential & regulatory measures
Версия на азербайджанском языке IMF: Azərbaycan bankların prudensial və tənzimləyici tədbirlərinə davam etməlidir

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