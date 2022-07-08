МВФ прогнозирует умеренный рост экономики и инфляции в Азербайджане в 2022 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление экономического роста в Азербайджане до 3,8% в 2022 году при росте неуглеводородного ВВП на 5,5% на основе уверенного роста в первом квартале.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление экономического роста в Азербайджане до 3,8% в 2022 году при росте неуглеводородного ВВП на 5,5% на основе уверенного роста в первом квартале.

Как передает Report, об этом говорится в заключительном заявлении МВФ по итогам консультаций по Статье IV, проведенных с 25 мая по 7 июня в Баку.

По прогнозам Валютного фонда, в среднесрочной перспективе темпы роста ВВП составят примерно до 2,5%, поскольку в 2023 году добыча нефти и газа постепенно снизятся.

«Прогнозируется, что инфляция останется высокой в ​​2022 году, отражая неблагоприятные внешние факторы, включая высокие цены на продукты питания и сырьевые товары и негибкость цепочки поставок, а затем постепенно снизится. Потребуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы поддержать возвращение инфляции к верхней границе целевого диапазона ЦБ (4 ± 2 процента) к концу 2024 года и после этого оставаться на среднем уровне», - отмечают экономисты МВФ.

Фонд подчеркивает, что долгосрочный план развития «Азербайджан 2030» устанавливает дорожную карту для страны по снижению зависимости от экспорта углеводородов и содействию более устойчивой и диверсифицированной экономике.

«Продолжающееся снижение добычи сырой нефти было компенсировано за счет газа, и в настоящее время осуществляются значительные инвестиции в альтернативные источники энергии. Часть дополнительных непредвиденных доходов от углеводородных доходов можно инвестировать в продуктивные инвестиции, включая «зеленую» инфраструктуру, которая также может поддерживать внутрирегиональную торговлю», - говорится в заявлении фонда.

Напомним, что реальный ВВП увеличился на 5,6% в 2021 году. Нефтегазовый ВВП увеличился на 1,8% благодаря ослаблению ограничений ОПЕК+ и увеличению экспорта газа. Ненефтяной ВВП вырос на 7,2%, при этом активность в контактно-интенсивных отраслях возросла в ответ на ослабление социальных ограничений.

По мнению экономистов МВФ, война в Украине до сих пор оказывала ограниченное влияние на реальную экономику, и ненефтяной рост в январе-апреле 2022 года оставался высоким.