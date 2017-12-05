Morgan Stanley: Центробанк Турции повысит учетную ставку

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ После вчерашних данных по инфляции Центробанк Турции, предположительно, повысит учетную ставку на 0,75 процентных пункта на заседании 14 декабря. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, это следует из прогноза аналитиков банка Morgan Stanley.

Достижение самого высокого за последние 14 лет уровня инфляции в 12,98% предполагает 3 разных сценария действий TCMB. Согласно первому сценарию, регулятор не внесет никаких изменений в денежно-кредитную политику, ожидая снижения инфляции по мере смягчения спроса. По второму сценарию, окно ликвидности, предоставляемой "в последний момент" (в настоящее время 12,25%), может быть увеличено на 0,75 процентных пункта, а остальные инструменты денежно-кредитной политики сохранены стабильными. И, согласно третьему и самому нереалистичному сценарию, окно ликвидности, предоставляемой "в последний момент", увеличится на 2-3 процентных пункта.

Напомним, что 12-13 декабря также состоится следующее заседание Федеральной резервной системы США. Ожидается, что учетная ставка увеличится на 0,25 п.п.