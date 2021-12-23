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Министр: Принятые для преодоления пандемии эпидемиологические меры стали причиной экономического роста

Министр: Принятые для преодоления пандемии эпидемиологические меры стали причиной экономического роста Успешные эпидемиологические меры, принятые в Азербайджане для преодоления пандемии в 2021 году и антикризисного управления, привели к экономическому росту.
Финансы
23 декабря 2021 г. 07:30
Министр: Принятые для преодоления пандемии эпидемиологические меры стали причиной экономического роста

Успешные эпидемиологические меры, принятые в Азербайджане для преодоления пандемии в 2021 году и антикризисного управления, привели к экономическому росту.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По словам министра, основные цели страны, динамика экономического развития вытекали из событий 2020 года: «В 2020 году из-за пандемии коронавируса в мировой экономике был кризис. Этот кризис пережила в одно и то же время вся мировая экономика. Нашей основной целью было не допустить, чтобы экономика страны впала в глубокий кризис, предотвратить упадок, сохранить рабочие места, а также сохранить экономику».

М.Джаббаров отметил, что с учетом всего этого в 2020 году в Азербайджане стартовала достаточно широкая программа поддержки экономики.

«Реализованы программы по поддержке заработной платы наемных сотрудников. Для малых и средних предпринимателей, имеющих кредитный портфель в размере около 1 миллиарда манатов, применены процентные субсидии, увеличен объем гарантированных государством льготных кредитов», - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Pandemiyadan çıxışla bağlı həyata keçirilən epidemioloji tədbirlər iqtisadi artıma səbəb olub"

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