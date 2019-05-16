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Министр: “Основная цель реформ - не повышение позиции Азербайджана в международных рейтингах

Министр: “Основная цель реформ - не повышение позиции Азербайджана

Основная цель проводимых в Азербайджане налоговых реформ - это не повышение рейтинга страны в международной рейтинговой шкале.

Об этом, как передаёт Report, сказал министр налогов Микаил Джаббаров в передаче «Пульс дня» на телеканале AzTV.

«В Азербайджане эти реформы проводятся в системном порядке. Целью является привлечь инвестиции в экономику страны, оставаясь конкурентоспособным как на региональном, так и международном уровне и создание новых рабочих мест. В этом заинтересованы мы. прежде всего. Но в любом случае реформы позитивно влияют на позицию Азербайджана в международных рейтингах, составляемых со стороны Всемирного банка и Давосского экономического форума», - сказал министр.

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