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Минфин: Европейскому союзу представлены конкретные проекты

Минфин: Европейскому союзу представлены конкретные проекты Азербайджан начал работу по кредиту в 2 миллиарда евро, предложенному Европейским союзом (ЕС) через Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.
Финансы
16 апреля 2022 г. 11:11
Минфин: Европейскому союзу представлены конкретные проекты

Азербайджан начал работу по кредиту в 2 миллиарда евро, предложенному Европейским союзом (ЕС) через Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Как передает Report, об этом сообщил директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Минфине Азер Мурсагулов.

"Уже есть конкретные проекты, которые были представлены в ЕС. В настоящее время идет процесс их согласования. Кроме того, эксперты Всемирного банка и Азиатского банка развития, имеющих здесь местные офисы, посетили освобожденные районы и представят нам свой опыт. Мы готовы к сотрудничеству с ними", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi: "Avropa İttifaqına konkret layihələr təqdim edilib"

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