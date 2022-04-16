Минфин: Европейскому союзу представлены конкретные проекты

Азербайджан начал работу по кредиту в 2 миллиарда евро, предложенному Европейским союзом (ЕС) через Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Азербайджан начал работу по кредиту в 2 миллиарда евро, предложенному Европейским союзом (ЕС) через Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Как передает Report, об этом сообщил директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Минфине Азер Мурсагулов.

"Уже есть конкретные проекты, которые были представлены в ЕС. В настоящее время идет процесс их согласования. Кроме того, эксперты Всемирного банка и Азиатского банка развития, имеющих здесь местные офисы, посетили освобожденные районы и представят нам свой опыт. Мы готовы к сотрудничеству с ними", - отметил он.