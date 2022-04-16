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Минфин: 81% портфеля внешнего долга Азербайджана в инвалюте

Минфин: 81% портфеля внешнего долга Азербайджана в инвалюте За последние 3-4 года Азербайджан сократил долю иностранной валюты во внешнем государственном долге с 95% до 81%.
Финансы
16 апреля 2022 г. 13:37
Минфин: 81% портфеля внешнего долга Азербайджана в инвалюте

За последние 3-4 года Азербайджан сократил долю иностранной валюты во внешнем государственном долге с 95% до 81%.

Как сообщает Report, об этом рассказал директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Минфине Азер Мурсагулов.

"Одним из критериев риска, связанного с управлением государственным долгом Азербайджана, является удельный вес иностранной валюты в портфеле внешнего долга. В 2018 году 95% нашего портфеля внешнего долга составляли долги в иностранной валюте, очень небольшая часть была в местной валюте. Одной из наших основных целей было снизить его до 85% в среднесрочной перспективе. Сегодня 81% нашего портфеля внешнего долга составляет долг в иностранной валюте. Мы движемся в этом направлении, уже в среднесрочной перспективе планируется провести работу по его дальнейшему сокращению.

Другим параметром риска является наличие долга с переменными процентными ставками. Некоторые долги представлены с фиксированными процентными ставками, а некоторые с переменными процентными ставками в зависимости от изменения рыночных условий. В 2018 году долги с плавающими ставками составляли 65% долгового портфеля. В настоящее время мы снизили этот показатель до 35%, и наша цель - снизить его до минимума", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi: "Azərbaycanın xarici borc portfelinin 81%-i xarici valyutadadır"

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