МБА оказал поддержку первой Бакинской конференции по коучингу и лидерству

Первая Бакинская Конференция по коучингу и лидерству прошла в столице. Международный Банк Азербайджана поддержал конференцию, организованную ALPHA Coaching & Consulting, Международной федерацией коучинга, Азербайджано-американской торговой палатой и Ассоциацией Банков Азербайджана под девизом «Сейчас время перемен».

Управляющий директор Международного Банка Азербайджана Айнур Сулейманлы, отметила, что ведущие мировые компании широко используют коучинг: «Это важный инструмент для повышения мотивации сотрудников и производительности их труда, улучшения взаимодействия между сотрудниками как внутри команд, так и на уровне всей компании». Поддержка Международным Банком Азербайджана первой Бакинской конференции по коучингу и лидерству является результатом значимости этого события для общества и предоставляемых им преимуществ бизнес сообществу нашей страны».

Основатель компании-организатора мероприятия ALPHA Coaching & Consulting, ассоциативный член Международной Федерации Коучинга Фидан Азимли, сказала, что коучинг является растущей тенденцией в современном деловом мире: «Он создает бесценные возможности для позитивных изменений и полезного обучения. Первая Бакинская конференция по коучингу и лидерству также заложила основу интересной традиции в этой области».

Во встрече приняли участие более 300 экспертов и менеджеров из Азербайджана, Турции, России, ОАЭ, Канады и Великобритании. В мероприятии приняли участие и выступили с докладами вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли, основатель Gestalt Kouching School Дорози Сименович, президент Европейского совета по наставничеству и коучингу Риза Кадилар, региональный директор Международной федерации коучинга Вероника Лисайт, управляющий партнер PwC Azerbaijan Мовлан Пашаев, руководитель турецкого офиса ICF Фатма Эсер Омероглу, региональный директор Six Seconds Джейн Моррисон, генеральный директор Adler Central Europe Айша Корал, колумнист журнала Forbes Анна Мавричева, президент Global Coaching University Александра Прицкер и другие ведущие зарубежные и отечественные специалисты.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном вебсайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.