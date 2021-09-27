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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 сентября 2021 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,15% - до 1,9932, курс рубля остался на уровне 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9932

1 Российский рубль

0,0234

1 Австралийский доллар

1,2383

1 Аргентинское песо

0,0172

1 Белорусский рубль

0,6804

1 Бразильский реал

0,3187

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1140

100 Вон Республики Корея

0,1446

1 Чешская крона

0,0784

100 Чилийских песо

0,2144

1 Китайский юань

0,2632

1 Датская крона

0,2680

1 Грузинский лари

0,5457

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3252

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1969

1 Швейцарский франк

1,8383

1 Израильский шекель

0, 5314

1 Канадский доллар

1,3463

1 Кувейтский динар

5,6478

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4064

1 Мексиканское песо

0,0849

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1986

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4330

1 Сингапурский доллар

1,2573

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4124

1 Турецкая лира

0,1917

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0637

100 Японских йен

1,5375

1 Новозеландский доллар

1,1940

Золото (1 унция)

2991,2265

Серебро (1 унция)

38,5077

Платина (1 унция)

1699,4900

Палладий (1 унция)

3376,5400
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.09.2021)

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