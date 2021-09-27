Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,15% - до 1,9932, курс рубля остался на уровне 0,0234 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9932 1 Российский рубль 0,0234 1 Австралийский доллар 1,2383 1 Аргентинское песо 0,0172 1 Белорусский рубль 0,6804 1 Бразильский реал 0,3187 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1140 100 Вон Республики Корея 0,1446 1 Чешская крона 0,0784 100 Чилийских песо 0,2144 1 Китайский юань 0,2632 1 Датская крона 0,2680 1 Грузинский лари 0,5457 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0231 1 Британский фунт стерлингов 2,3252 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1969 1 Швейцарский франк 1,8383 1 Израильский шекель 0, 5314 1 Канадский доллар 1,3463 1 Кувейтский динар 5,6478 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4064 1 Мексиканское песо 0,0849 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1986 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4330 1 Сингапурский доллар 1,2573 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4124 1 Турецкая лира 0,1917 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0637 100 Японских йен 1,5375 1 Новозеландский доллар 1,1940 Золото (1 унция) 2991,2265 Серебро (1 унция) 38,5077 Платина (1 унция) 1699,4900 Палладий (1 унция) 3376,5400 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.09.2021)