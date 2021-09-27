Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,15% - до 1,9932, курс рубля остался на уровне 0,0234 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9932
|
1 Российский рубль
|
0,0234
|
1 Австралийский доллар
|
1,2383
|
1 Аргентинское песо
|
0,0172
|
1 Белорусский рубль
|
0,6804
|
1 Бразильский реал
|
0,3187
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1140
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1446
|
1 Чешская крона
|
0,0784
|
100 Чилийских песо
|
0,2144
|
1 Китайский юань
|
0,2632
|
1 Датская крона
|
0,2680
|
1 Грузинский лари
|
0,5457
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3252
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1969
|
1 Швейцарский франк
|
1,8383
|
1 Израильский шекель
|
0, 5314
|
1 Канадский доллар
|
1,3463
|
1 Кувейтский динар
|
5,6478
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4064
|
1 Мексиканское песо
|
0,0849
|
1 Молдавский лей
|
0,0960
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1986
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4330
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2573
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4124
|
1 Турецкая лира
|
0,1917
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0637
|
100 Японских йен
|
1,5375
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1940
|
Золото (1 унция)
|
2991,2265
|
Серебро (1 унция)
|
38,5077
|
Платина (1 унция)
|
1699,4900
|
Палладий (1 унция)
|
3376,5400