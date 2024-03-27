Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% - до 1,8409 маната, курс рубля - на 1,1 %, составив 0,0183 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8409
|
1 Российский рубль
|
0,0183
|
1 Австралийский доллар
|
1,1098
|
1 Аргентинское песо
|
0,0020
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3413
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0896
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1262
|
1 Чешская крона
|
0,0727
|
100 Чилийских песо
|
0,1733
|
1 Китайский юань
|
0,2352
|
1 Датская крона
|
0,2468
|
1 Грузинский лари
|
0,6280
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1446
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0107
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1605
|
1 Швейцарский франк
|
1,8806
|
1 Израильский шекель
|
0,4639
|
1 Канадский доллар
|
1,2509
|
1 Кувейтский динар
|
5,5249
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3595
|
1 Мексиканское песо
|
0,1021
|
1 Молдавский лей
|
0,0966
|
1 Египетский фунт
|
0,0356
|
1 Норвежская крона
|
0,1579
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4270
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2621
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2557
|
1 Турецкая лира
|
0,0528
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0531
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0434
|
100 Японских йен
|
1,1209
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0197
|
Золото (1 унция)
|
3702,9740
|
Серебро (1 унция)
|
41,5748
|
Платина (1 унция)
|
1540,9225
|
Палладиум (1 унция)
|
1687,1480