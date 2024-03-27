Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/a4cfce31-c397-33d5-9fe5-fb572909d3c4.png https://static.report.az/photo/a4cfce31-c397-33d5-9fe5-fb572909d3c4.png

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% - до 1,8409 маната, курс рубля - на 1,1 %, составив 0,0183 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8409 1 Российский рубль 0,0183 1 Австралийский доллар 1,1098 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3413 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0896 100 Вон Республики Корея 0,1262 1 Чешская крона 0,0727 100 Чилийских песо 0,1733 1 Китайский юань 0,2352 1 Датская крона 0,2468 1 Грузинский лари 0,6280 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1446 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1605 1 Швейцарский франк 1,8806 1 Израильский шекель 0,4639 1 Канадский доллар 1,2509 1 Кувейтский динар 5,5249 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3595 1 Мексиканское песо 0,1021 1 Молдавский лей 0,0966 1 Египетский фунт 0,0356 1 Норвежская крона 0,1579 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4270 1 Сингапурский доллар 1,2621 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2557 1 Турецкая лира 0,0528 1 Тайваньский доллар 0,0531 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0434 100 Японских йен 1,1209 1 Новозеландский доллар 1,0197 Золото (1 унция) 3702,9740 Серебро (1 унция) 41,5748 Платина (1 унция) 1540,9225 Палладиум (1 унция) 1687,1480 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.03.2024)