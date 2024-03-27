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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 марта 2024 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% - до 1,8409 маната, курс рубля - на 1,1 %, составив 0,0183 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8409

1 Российский рубль

0,0183

1 Австралийский доллар

1,1098

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3413

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0896

100 Вон Республики Корея

0,1262

1 Чешская крона

0,0727

100 Чилийских песо

0,1733

1 Китайский юань

0,2352

1 Датская крона

0,2468

1 Грузинский лари

0,6280

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1446

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1605

1 Швейцарский франк

1,8806

1 Израильский шекель

0,4639

1 Канадский доллар

1,2509

1 Кувейтский динар

5,5249

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3595

1 Мексиканское песо

0,1021

1 Молдавский лей

0,0966

1 Египетский фунт

0,0356

1 Норвежская крона

0,1579

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4270

1 Сингапурский доллар

1,2621

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2557

1 Турецкая лира

0,0528

1 Тайваньский доллар

0,0531

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0434

100 Японских йен

1,1209

1 Новозеландский доллар

1,0197

Золото (1 унция)

3702,9740

Серебро (1 унция)

41,5748

Платина (1 унция)

1540,9225

Палладиум (1 унция)

1687,1480
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.03.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.03.2024)

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