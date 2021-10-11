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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 октября 2021 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9672, курс рубля не изменился - 0,0237 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9672

1 Российский рубль

0,0237

1 Австралийский доллар

1,2440

1 Аргентинское песо

0,0172

1 Белорусский рубль

0,6878

1 Бразильский реал

0,3086

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1133

100 Вон Республики Корея

0,1422

1 Чешская крона

0,0773

100 Чилийских песо

0,2061

1 Китайский юань

0, 2641

1 Датская крона

0,2644

1 Грузинский лари

0, 5440

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,3182

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1947

1 Швейцарский франк

1,8314

1 Израильский шекель

0, 5258

1 Канадский доллар

1,3638

1 Кувейтский динар

5,6359

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4078

1 Мексиканское песо

0,0819

1 Молдавский лей

0,0976

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1995

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4279

1 Сингапурский доллар

1,2549

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3985

1 Турецкая лира

0,1897

1 Тайваньский доллар

0,0605

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0645

100 Японских йен

1,5094

1 Новозеландский доллар

1,1784

Золото (1 унция)

2985,1745

Серебро (1 унция)

38,6287

Платина (1 унция)

1748,7900

Палладий (1 унция)

3637,9320
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.10.2021)

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