Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9672, курс рубля не изменился - 0,0237 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9672 1 Российский рубль 0,0237 1 Австралийский доллар 1,2440 1 Аргентинское песо 0,0172 1 Белорусский рубль 0,6878 1 Бразильский реал 0,3086 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1133 100 Вон Республики Корея 0,1422 1 Чешская крона 0,0773 100 Чилийских песо 0,2061 1 Китайский юань 0, 2641 1 Датская крона 0,2644 1 Грузинский лари 0, 5440 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,3182 100 Индонезийских рупий 0, 0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1947 1 Швейцарский франк 1,8314 1 Израильский шекель 0, 5258 1 Канадский доллар 1,3638 1 Кувейтский динар 5,6359 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,4078 1 Мексиканское песо 0,0819 1 Молдавский лей 0,0976 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1995 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4279 1 Сингапурский доллар 1,2549 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3985 1 Турецкая лира 0,1897 1 Тайваньский доллар 0,0605 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0645 100 Японских йен 1,5094 1 Новозеландский доллар 1,1784 Золото (1 унция) 2985,1745 Серебро (1 унция) 38,6287 Платина (1 унция) 1748,7900 Палладий (1 унция) 3637,9320 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.10.2021)