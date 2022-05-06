Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,8% - до 1,7904, курс рубля вырос на 1,2% - до 0,0261 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7904
|
1 Российский рубль
|
0,0261
|
1 Австралийский доллар
|
1,2081
|
1 Аргентинское песо
|
0,0146
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3382
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1060
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1338
|
1 Чешская крона
|
0,0728
|
100 Чилийских песо
|
0,1975
|
1 Китайский юань
|
0, 2547
|
1 Датская крона
|
0,2407
|
1 Грузинский лари
|
0,5621
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0222
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1021
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1709
|
1 Швейцарский франк
|
1,7232
|
1 Израильский шекель
|
0,4998
|
1 Канадский доллар
|
1,3241
|
1 Кувейтский динар
|
5,5468
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3885
|
1 Мексиканское песо
|
0,0839
|
1 Молдавский лей
|
0,0911
|
1 Египетский фунт
|
0,0920
|
1 Норвежская крона
|
0,1791
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3811
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2267
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2867
|
1 Турецкая лира
|
0,1143
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0573
|
1 Таджикский сомони
|
0,1362
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0576
|
100 Японских йен
|
1,3020
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0922
|
Золото (1 унция)
|
3189,0385
|
Серебро (1 унция)
|
38,1095
|
Платина (1 унция)
|
1629,4840
|
Палладий (1 унция)
|
3711,1170