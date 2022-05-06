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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,8% - до 1,7904, курс рубля вырос на 1,2% - до 0,0261 маната.
Финансы
6 мая 2022 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,8% - до 1,7904, курс рубля вырос на 1,2% - до 0,0261 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7904

1 Российский рубль

0,0261

1 Австралийский доллар

1,2081

1 Аргентинское песо

0,0146

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3382

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1060

100 Вон Республики Корея

0,1338

1 Чешская крона

0,0728

100 Чилийских песо

0,1975

1 Китайский юань

0, 2547

1 Датская крона

0,2407

1 Грузинский лари

0,5621

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0222

1 Британский фунт стерлингов

2,1021

100 Индонезийских рупий

0, 0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1709

1 Швейцарский франк

1,7232

1 Израильский шекель

0,4998

1 Канадский доллар

1,3241

1 Кувейтский динар

5,5468

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3885

1 Мексиканское песо

0,0839

1 Молдавский лей

0,0911

1 Египетский фунт

0,0920

1 Норвежская крона

0,1791

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3811

1 Сингапурский доллар

1,2267

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2867

1 Турецкая лира

0,1143

1 Тайваньский доллар

0,0573

1 Таджикский сомони

0,1362

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0576

100 Японских йен

1,3020

1 Новозеландский доллар

1,0922

Золото (1 унция)

3189,0385

Серебро (1 унция)

38,1095

Платина (1 унция)

1629,4840

Палладий (1 унция)

3711,1170
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.05.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.05.2022)

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