Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,8% - до 1,7904, курс рубля вырос на 1,2% - до 0,0261 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,8% - до 1,7904, курс рубля вырос на 1,2% - до 0,0261 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7904 1 Российский рубль 0,0261 1 Австралийский доллар 1,2081 1 Аргентинское песо 0,0146 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3382 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1060 100 Вон Республики Корея 0,1338 1 Чешская крона 0,0728 100 Чилийских песо 0,1975 1 Китайский юань 0, 2547 1 Датская крона 0,2407 1 Грузинский лари 0,5621 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0222 1 Британский фунт стерлингов 2,1021 100 Индонезийских рупий 0, 0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1709 1 Швейцарский франк 1,7232 1 Израильский шекель 0,4998 1 Канадский доллар 1,3241 1 Кувейтский динар 5,5468 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0204 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3885 1 Мексиканское песо 0,0839 1 Молдавский лей 0,0911 1 Египетский фунт 0,0920 1 Норвежская крона 0,1791 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3811 1 Сингапурский доллар 1,2267 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2867 1 Турецкая лира 0,1143 1 Тайваньский доллар 0,0573 1 Таджикский сомони 0,1362 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0576 100 Японских йен 1,3020 1 Новозеландский доллар 1,0922 Золото (1 унция) 3189,0385 Серебро (1 унция) 38,1095 Платина (1 унция) 1629,4840 Палладий (1 унция) 3711,1170 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.05.2022)