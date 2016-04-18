Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2016)

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,34% и составил 1,5167 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,12% и составил 1,7119 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 3,04% - до 0,0223 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5167
|1 Евро
|1.7119
|1 Российский рубль
|0.0223
|1 Австралийский доллар
|1.1639
|1 Аргентинское песо
|0.1080
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4290
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4129
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1035
|100 Вон Республики Корея
|0.1318
|1 Чешская крона
|0.0633
|100 Чилийских песо
|0.2275
|1 Китайский юань
|0.2340
|1 Датская крона
|0.2301
|1 Грузинский лари
|0.6750
|1 Гонконгский доллар
|0.1956
|1 Индийская рупия
|0.0227
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1491
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1863
|1 Швейцарский франк
|1.5682
|1 Израильский шекель
|0.4016
|1 Канадский доллар
|1.1713
|1 Кувейтский динар
|5.0280
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0216
|100 Ливанских фунтов
|0.1006
|1 Малазийский ринггит
|0.3852
|1 Мексиканское песо
|0.0857
|1 Молдавский лей
|0.0772
|1 Египетский фунт
|0.1708
|1 Норвежская крона
|0.1827
|100 Узбекских сум
|0.0525
|1 Польский злотый
|0.3985
|1 Сингапурский доллар
|1.1172
|1 Саудовский риал
|0.4045
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1075
|1 Турецкая лира
|0.5308
|1 Тайваньский доллар
|0.0468
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4479
|1 Украинская гривна
|0.0596
|100 Японских йен
|1.4038
|1 Новозеландский доллар
|1.0500
|Золото (1 унция)
|1861,1426
|Серебро (1 унция)
|24,5311
|Платина (1 унция)
|1495,4662
|Палладий (1 унция)
|861,4856
Tural İbadlıАвтор новости
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