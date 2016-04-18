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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2016)

    1 доллар США - 1,5167 маната

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,34% и составил 1,5167 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,12% и составил 1,7119 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 3,04% - до 0,0223 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5167
    1 Евро 1.7119
    1 Российский рубль 0.0223
    1 Австралийский доллар 1.1639
    1 Аргентинское песо 0.1080
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4290
    1 Дирхам ОАЭ 0.4129
    1 Южноафриканский рэнд 0.1035
    100 Вон Республики Корея 0.1318
    1 Чешская крона 0.0633
    100 Чилийских песо 0.2275
    1 Китайский юань 0.2340
    1 Датская крона 0.2301
    1 Грузинский лари 0.6750
    1 Гонконгский доллар 0.1956
    1 Индийская рупия 0.0227
    1 Английский фунт стерлингов 2.1491
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1863
    1 Швейцарский франк 1.5682
    1 Израильский шекель 0.4016
    1 Канадский доллар 1.1713
    1 Кувейтский динар 5.0280
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0216
    100 Ливанских фунтов 0.1006
    1 Малазийский ринггит 0.3852
    1 Мексиканское песо 0.0857
    1 Молдавский лей 0.0772
    1 Египетский фунт 0.1708
    1 Норвежская крона 0.1827
    100 Узбекских сум 0.0525
    1 Польский злотый 0.3985
    1 Сингапурский доллар 1.1172
    1 Саудовский риал 0.4045
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1075
    1 Турецкая лира 0.5308
    1 Тайваньский доллар 0.0468
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4479
    1 Украинская гривна 0.0596
    100 Японских йен 1.4038
    1 Новозеландский доллар 1.0500
    Золото (1 унция) 1861,1426
    Серебро (1 унция) 24,5311
    Платина (1 унция) 1495,4662
    Палладий (1 унция) 861,4856

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