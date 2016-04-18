Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2016)

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,34% и составил 1,5167 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,12% и составил 1,7119 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 3,04% - до 0,0223 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5167 1 Евро 1.7119 1 Российский рубль 0.0223 1 Австралийский доллар 1.1639 1 Аргентинское песо 0.1080 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4290 1 Дирхам ОАЭ 0.4129 1 Южноафриканский рэнд 0.1035 100 Вон Республики Корея 0.1318 1 Чешская крона 0.0633 100 Чилийских песо 0.2275 1 Китайский юань 0.2340 1 Датская крона 0.2301 1 Грузинский лари 0.6750 1 Гонконгский доллар 0.1956 1 Индийская рупия 0.0227 1 Английский фунт стерлингов 2.1491 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1863 1 Швейцарский франк 1.5682 1 Израильский шекель 0.4016 1 Канадский доллар 1.1713 1 Кувейтский динар 5.0280 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0216 100 Ливанских фунтов 0.1006 1 Малазийский ринггит 0.3852 1 Мексиканское песо 0.0857 1 Молдавский лей 0.0772 1 Египетский фунт 0.1708 1 Норвежская крона 0.1827 100 Узбекских сум 0.0525 1 Польский злотый 0.3985 1 Сингапурский доллар 1.1172 1 Саудовский риал 0.4045 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1075 1 Турецкая лира 0.5308 1 Тайваньский доллар 0.0468 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4479 1 Украинская гривна 0.0596 100 Японских йен 1.4038 1 Новозеландский доллар 1.0500 Золото (1 унция) 1861,1426 Серебро (1 унция) 24,5311 Платина (1 унция) 1495,4662 Палладий (1 унция) 861,4856