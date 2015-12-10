​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2015)

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,04% и составил 1,0492 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,82% и составил 1,1547 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,66% и составил 0,0151 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.0492 1 Евро 1.1547 1 Российский рубль 0.0151 1 Австралийский доллар 0.7644 1 Аргентинское песо 0.1080 100 Белорусских рублей 0.0057 1 Бразильский реал 0.2803 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0699 100 Вон Республики Корея 0.0890 1 Чешская крона 0.0427 100 Чилийских песо 0.1489 1 Китайский юань 0.1630 1 Датская крона 0.1548 1 Грузинский лари 0.4390 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0157 1 Английский фунт стерлингов 1.5918 100 Индонезийских рупий 0.0075 100 Иранских риалов 0.0035 1 Шведская крона 0.1246 1 Швейцарский франк 1.0551 1 Израильский шекель 0.2714 1 Канадский доллар 0.7740 1 Кувейтский динар 3.4621 1 Казахстанский тенге 0.0034 1 Киргизский сом 0.0143 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2462 1 Мексиканское песо 0.0614 1 Молдавский лей 0.0527 1 Египетский фунт 0.1340 1 Норвежская крона 0.1210 100 Узбекских сум 0.0379 1 Польский злотый 0.2657 1 Сингапурский доллар 0.7473 1 Саудовский риал 0.2798 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4563 1 Турецкая лира 0.3598 1 Тайваньский доллар 0.0320 1 Таджикский сомони 0.1551 1 Новый туркменский манат 0.3086 1 Украинская гривна 0.0459 100 Японских йен 0.8623 1 Новозеландский доллар 0.7063 Золото (1 унция) 1134,1852 Серебро (1 унция) 14,8881 Платина (1 унция) 897,0660 Палладий (1 унция) 581,2568