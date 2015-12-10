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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2015)

    1 Доллар США - 1.0492 маната

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,04% и составил 1,0492 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,82% и составил 1,1547 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,66% и составил 0,0151 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0492
    1 Евро 1.1547
    1 Российский рубль 0.0151
    1 Австралийский доллар 0.7644
    1 Аргентинское песо 0.1080
    100 Белорусских рублей 0.0057
    1 Бразильский реал 0.2803
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0699
    100 Вон Республики Корея 0.0890
    1 Чешская крона 0.0427
    100 Чилийских песо 0.1489
    1 Китайский юань 0.1630
    1 Датская крона 0.1548
    1 Грузинский лари 0.4390
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0157
    1 Английский фунт стерлингов 1.5918
    100 Индонезийских рупий 0.0075
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1246
    1 Швейцарский франк 1.0551
    1 Израильский шекель 0.2714
    1 Канадский доллар 0.7740
    1 Кувейтский динар 3.4621
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0143
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2462
    1 Мексиканское песо 0.0614
    1 Молдавский лей 0.0527
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1210
    100 Узбекских сум 0.0379
    1 Польский злотый 0.2657
    1 Сингапурский доллар 0.7473
    1 Саудовский риал 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4563
    1 Турецкая лира 0.3598
    1 Тайваньский доллар 0.0320
    1 Таджикский сомони 0.1551
    1 Новый туркменский манат 0.3086
    1 Украинская гривна 0.0459
    100 Японских йен 0.8623
    1 Новозеландский доллар 0.7063
    Золото (1 унция) 1134,1852
    Серебро (1 унция) 14,8881
    Платина (1 унция) 897,0660
    Палладий (1 унция) 581,2568

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