​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2015)

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Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,04% и составил 1,0492 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,82% и составил 1,1547 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,66% и составил 0,0151 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0492
|1 Евро
|1.1547
|1 Российский рубль
|0.0151
|1 Австралийский доллар
|0.7644
|1 Аргентинское песо
|0.1080
|100 Белорусских рублей
|0.0057
|1 Бразильский реал
|0.2803
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0699
|100 Вон Республики Корея
|0.0890
|1 Чешская крона
|0.0427
|100 Чилийских песо
|0.1489
|1 Китайский юань
|0.1630
|1 Датская крона
|0.1548
|1 Грузинский лари
|0.4390
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0157
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5918
|100 Индонезийских рупий
|0.0075
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1246
|1 Швейцарский франк
|1.0551
|1 Израильский шекель
|0.2714
|1 Канадский доллар
|0.7740
|1 Кувейтский динар
|3.4621
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0143
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2462
|1 Мексиканское песо
|0.0614
|1 Молдавский лей
|0.0527
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1210
|100 Узбекских сум
|0.0379
|1 Польский злотый
|0.2657
|1 Сингапурский доллар
|0.7473
|1 Саудовский риал
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4563
|1 Турецкая лира
|0.3598
|1 Тайваньский доллар
|0.0320
|1 Таджикский сомони
|0.1551
|1 Новый туркменский манат
|0.3086
|1 Украинская гривна
|0.0459
|100 Японских йен
|0.8623
|1 Новозеландский доллар
|0.7063
|Золото (1 унция)
|1134,1852
|Серебро (1 унция)
|14,8881
|Платина (1 унция)
|897,0660
|Палладий (1 унция)
|581,2568
Tural İbadlıАвтор новости