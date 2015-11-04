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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2015)

    1 Доллар США - 1.0495 манатов

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0495 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,57% и составил 1,1492 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,82% и составил 0,0168 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0495
    1 Евро 1.1492
    1 Российский рубль 0.0168
    1 Австралийский доллар 0.7560
    1 Аргентинское песо 0.1100
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2784
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0762
    100 Вон Республики Корея 0.0929
    1 Чешская крона 0.0424
    100 Чилийских песо 0.1523
    1 Китайский юань 0.1657
    1 Датская крона 0.1541
    1 Грузинский лари 0.4382
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0160
    1 Английский фунт стерлингов 1.6179
    100 Индонезийских рупий 0.0078
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1227
    1 Швейцарский франк 1.0575
    1 Израильский шекель 0.2714
    1 Канадский доллар 0.8038
    1 Кувейтский динар 3.4646
    1 Казахстанский тенге 0.0037
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2459
    1 Мексиканское песо 0.0641
    1 Молдавский лей 0.0527
    1 Египетский фунт 0.1307
    1 Норвежская крона 0.1233
    100 Узбекских сум 0.0390
    1 Польский злотый 0.2702
    1 Сингапурский доллар 0.7520
    1 Саудовский риал 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4642
    1 Турецкая лира 0.3714
    1 Тайваньский доллар 0.0324
    1 Таджикский сомони 0.1585
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0451
    100 Японских йен 0.8660
    1 Новозеландский доллар 0.6984
    Золото (1 унция) 1178,6935
    Серебро (1 унция) 16,0154
    Платина (1 унция) 1007,5200
    Палладий (1 унция) 675,8780
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