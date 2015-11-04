​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2015)

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0495 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,57% и составил 1,1492 манатов.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,82% и составил 0,0168 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0495
|1 Евро
|1.1492
|1 Российский рубль
|0.0168
|1 Австралийский доллар
|0.7560
|1 Аргентинское песо
|0.1100
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2784
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0762
|100 Вон Республики Корея
|0.0929
|1 Чешская крона
|0.0424
|100 Чилийских песо
|0.1523
|1 Китайский юань
|0.1657
|1 Датская крона
|0.1541
|1 Грузинский лари
|0.4382
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0160
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6179
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1227
|1 Швейцарский франк
|1.0575
|1 Израильский шекель
|0.2714
|1 Канадский доллар
|0.8038
|1 Кувейтский динар
|3.4646
|1 Казахстанский тенге
|0.0037
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2459
|1 Мексиканское песо
|0.0641
|1 Молдавский лей
|0.0527
|1 Египетский фунт
|0.1307
|1 Норвежская крона
|0.1233
|100 Узбекских сум
|0.0390
|1 Польский злотый
|0.2702
|1 Сингапурский доллар
|0.7520
|1 Саудовский риал
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4642
|1 Турецкая лира
|0.3714
|1 Тайваньский доллар
|0.0324
|1 Таджикский сомони
|0.1585
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0451
|100 Японских йен
|0.8660
|1 Новозеландский доллар
|0.6984
|Золото (1 унция)
|1178,6935
|Серебро (1 унция)
|16,0154
|Платина (1 унция)
|1007,5200
|Палладий (1 унция)
|675,8780
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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