​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2015)

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0495 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,57% и составил 1,1492 манатов.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,82% и составил 0,0168 манатов.