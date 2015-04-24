Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2015)

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0502
|1 Евро
|1.1332
|1 Российский рубль
|0.0207
|1 Австралийский доллар
|0.8163
|1 Аргентинское песо
|0.1180
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3532
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2859
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0863
|100 Вон Республики Корея
|0.0972
|1 Чешская крона
|0.0413
|100 Чилийских песо
|0.1708
|1 Китайский юань
|0.1695
|1 Датская крона
|0.1519
|1 Грузинский лари
|0.4633
|1 Гонконгский доллар
|0.1355
|1 Индийская рупия
|0.0166
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5792
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1213
|1 Швейцарский франк
|1.0974
|1 Израильский шекель
|0.2674
|1 Канадский доллар
|0.8641
|1 Кувейтский динар
|3.4755
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0172
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2918
|1 Мексиканское песо
|0.0684
|1 Молдавский лей
|0.0568
|1 Египетский фунт
|0.1377
|1 Норвежская крона
|0.1337
|100 Узбекских сум
|0.0419
|1 Польский злотый
|0.2833
|1 Сингапурский доллар
|0.7835
|1 Саудовский риял
|0.2802
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4511
|1 Турецкая лира
|0.3883
|1 Тайваньский доллар
|0.0340
|1 Таджикский сомони
|0.1712
|1 Новый туркменский манат
|0.3001
|1 Украинская гривна
|0.0467
|100 Японских йен
|0.8784
|1 Новозеландский доллар
|0.7937
|Золото (1 унция)
|1245,2747
|Серебро (1 унция)
|16,6142
|Платина (1 унция)
|1185,6758
|Палладий (1 унция)
|799,2022
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook