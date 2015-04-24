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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2015)

    1 доллар - 1,0502 манат

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0502
    1 Евро 1.1332
    1 Российский рубль 0.0207
    1 Австралийский доллар 0.8163
    1 Аргентинское песо 0.1180
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3532
    1 Дирхам ОАЭ 0.2859
    1 Южноафриканский рэнд 0.0863
    100 Вон Республики Корея 0.0972
    1 Чешская крона 0.0413
    100 Чилийских песо 0.1708
    1 Китайский юань 0.1695
    1 Датская крона 0.1519
    1 Грузинский лари 0.4633
    1 Гонконгский доллар 0.1355
    1 Индийская рупия 0.0166
    1 Английский фунт стерлингов 1.5792
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1213
    1 Швейцарский франк 1.0974
    1 Израильский шекель 0.2674
    1 Канадский доллар 0.8641
    1 Кувейтский динар 3.4755
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0172
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2918
    1 Мексиканское песо 0.0684
    1 Молдавский лей 0.0568
    1 Египетский фунт 0.1377
    1 Норвежская крона 0.1337
    100 Узбекских сум 0.0419
    1 Польский злотый 0.2833
    1 Сингапурский доллар 0.7835
    1 Саудовский риял 0.2802
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4511
    1 Турецкая лира 0.3883
    1 Тайваньский доллар 0.0340
    1 Таджикский сомони 0.1712
    1 Новый туркменский манат 0.3001
    1 Украинская гривна 0.0467
    100 Японских йен 0.8784
    1 Новозеландский доллар 0.7937
    Золото (1 унция) 1245,2747
    Серебро (1 унция) 16,6142
    Платина (1 унция) 1185,6758
    Палладий (1 унция) 799,2022
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