Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2015)

24 апреля, 2015 09:55

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0502 1 Евро 1.1332 1 Российский рубль 0.0207 1 Австралийский доллар 0.8163 1 Аргентинское песо 0.1180 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3532 1 Дирхам ОАЭ 0.2859 1 Южноафриканский рэнд 0.0863 100 Вон Республики Корея 0.0972 1 Чешская крона 0.0413 100 Чилийских песо 0.1708 1 Китайский юань 0.1695 1 Датская крона 0.1519 1 Грузинский лари 0.4633 1 Гонконгский доллар 0.1355 1 Индийская рупия 0.0166 1 Английский фунт стерлингов 1.5792 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1213 1 Швейцарский франк 1.0974 1 Израильский шекель 0.2674 1 Канадский доллар 0.8641 1 Кувейтский динар 3.4755 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0172 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2918 1 Мексиканское песо 0.0684 1 Молдавский лей 0.0568 1 Египетский фунт 0.1377 1 Норвежская крона 0.1337 100 Узбекских сум 0.0419 1 Польский злотый 0.2833 1 Сингапурский доллар 0.7835 1 Саудовский риял 0.2802 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4511 1 Турецкая лира 0.3883 1 Тайваньский доллар 0.0340 1 Таджикский сомони 0.1712 1 Новый туркменский манат 0.3001 1 Украинская гривна 0.0467 100 Японских йен 0.8784 1 Новозеландский доллар 0.7937 Золото (1 унция) 1245,2747 Серебро (1 унция) 16,6142 Платина (1 унция) 1185,6758 Палладий (1 унция) 799,2022