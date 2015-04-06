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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2015)

    Российский рубль упал с 0,0186 до 0,0185 маната

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане официальный курс доллара США повысился на 0,0001 манат и составил 1,0487 манат. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк, официальный курс евро подорожал, он повысился с 1,1401 до 1,1521 маната.

    Российский рубль упал с 0,0186  до 0,0185 маната.


    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0487
    1 Евро 1.1521
    1 Российский рубль 0.0185
    1 Австралийский доллар 0.8002
    1 Аргентинское песо 0.1187
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3360
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0889
    100 Вон Республики Корея 0.0968
    1 Чешская крона 0.0418
    100 Чилийских песо 0.1704
    1 Китайский юань 0.1693
    1 Датская крона 0.1542
    1 Грузинский лари 0.4635
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0169
    1 Английский фунт стерлингов 1.5648
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1228
    1 Швейцарский франк 1.1012
    1 Израильский шекель 0.2673
    1 Канадский доллар 0.8410
    1 Кувейтский динар 3.4951
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0164
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2894
    1 Мексиканское песо 0.0708
    1 Молдавский лей 0.0603
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1324
    100 Узбекских сум 0.0421
    1 Польский злотый 0.2838
    1 Сингапурский доллар 0.7756
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4598
    1 Турецкая лира 0.4082
    1 Тайваньский доллар 0.0339
    1 Таджикский сомони 0.1777
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0453
    100 Японских йен 0.8814
    1 Новозеландский доллар 0.7871
    Золото (1 унция) 1256,8670
    Серебро (1 унция) 17,9118
    Платина (1 унция) 1210,1998
    Палладий (1 унция) 787,5737
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