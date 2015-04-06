Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2015)

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане официальный курс доллара США повысился на 0,0001 манат и составил 1,0487 манат.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк, официальный курс евро подорожал, он повысился с 1,1401 до 1,1521 маната.
Российский рубль упал с 0,0186 до 0,0185 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0487
|1 Евро
|1.1521
|1 Российский рубль
|0.0185
|1 Австралийский доллар
|0.8002
|1 Аргентинское песо
|0.1187
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3360
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0889
|100 Вон Республики Корея
|0.0968
|1 Чешская крона
|0.0418
|100 Чилийских песо
|0.1704
|1 Китайский юань
|0.1693
|1 Датская крона
|0.1542
|1 Грузинский лари
|0.4635
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0169
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5648
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1228
|1 Швейцарский франк
|1.1012
|1 Израильский шекель
|0.2673
|1 Канадский доллар
|0.8410
|1 Кувейтский динар
|3.4951
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0164
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2894
|1 Мексиканское песо
|0.0708
|1 Молдавский лей
|0.0603
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1324
|100 Узбекских сум
|0.0421
|1 Польский злотый
|0.2838
|1 Сингапурский доллар
|0.7756
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4598
|1 Турецкая лира
|0.4082
|1 Тайваньский доллар
|0.0339
|1 Таджикский сомони
|0.1777
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0453
|100 Японских йен
|0.8814
|1 Новозеландский доллар
|0.7871
|Золото (1 унция)
|1256,8670
|Серебро (1 унция)
|17,9118
|Платина (1 унция)
|1210,1998
|Палладий (1 унция)
|787,5737
Tural İbadlıАвтор новости
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