Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2015)

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане официальный курс доллара США повысился на 0,0001 манат и составил 1,0487 манат.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк, официальный курс евро подорожал, он повысился с 1,1401 до 1,1521 маната.

Российский рубль упал с 0,0186 до 0,0185 маната.