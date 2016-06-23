Конкуренция между европейскими и американскими банками усиливается

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Если будут приняты новые правила банковской деятельности, разработанные в Швейцарии, то европейские банки не выдержат конкуренции с американскими кредитными организациями.

Как сообщает Report со ссылкой на Expert.ru, американцев новые правила вполне устраивают, потому что они будут мешать торговой и кредитной деятельности европейских конкурентов. Именно поэтому европейские финансисты просят континентальных политиков защитить их от международных финансовых организаций, в частности, американских банков.

Европейский банковский сектор начинает в ближайшее время лоббирование своих интересов в Брюсселе, Франкфурте, Лондоне и Париже среди министров финансов членов ЕС, премьеров и еврокомиссаров, имеющих отношение к финансовой деятельности. Их главный довод заключается в том, что после европейских банков от новых правил банковской деятельности пострадает и вся европейская экономика. Базельский комитет по банковскому надзору, главный банковский регулятор в глобальных масштабах, до конца года должен закончить работу над новым сводом правил банковской деятельности – Базелем-III, направленным на предотвращение финансовых кризисов, подобных кризису 2008 года. В Европе утверждают, что американцы имеют сильное влияние в Базельском комитете, где европейцы представлены не одним голосом, а почти тремя десятками национальных регуляторов. В результате такой раздробленности голосов американские банкиры от деятельности Базельского комитета только выигрывают.

"Европейские политики должны принять решение, причем, сделать это следует очень быстро. Они должны решить, важно ли для них, кто владеет и руководит рынками капитала, от которых мы все зависим. Американцы на пути установления доминирования в Европе. Если эта тенденция продолжится, то мы рискуем в ближайшем будущем получить европейские рынки капитала, на которых будет полное засилье неевропейских компаний", - заявил на финансовом форуме в Брюсселе в мае Джес Стейли, директор британского банка Barclays.

По данным компании Coalition, в первые три месяца 2016 года на долю американских банков приходились 57% всех доходов инвестиционных банков в Европе. Такие американские банки, как Goldman Sachs, J.P.Morgan и Citigroup зарабатывали в среднем на 2 млрд. долларов больше своих европейских коллег - BNP Paribas, Barclays и Deutsche Bank. Хотя еще несколько лет назад европейские банки забирали более половины прибыли на европейском финансовом рынке.

Базель-III, утверждают европейские банкиры, еще больше ухудшит положение, потому что он повысит требования к банкам по капиталам, а это негативно скажется на способности банков выдавать кредиты. Американские банки получат преимущество, потому что они занимают на своем рынке намного более сильную позицию, чем европейские - в Европе. Американцы с такой точкой зрения категорически не согласны. По мнению американских банкиров, европейские банки уступают в конкурентной борьбе не из-за их влияния в международных финансовых организациях, а по причине неэффективных бизнес-моделей и прочих собственных ошибок.