Клиентская база банков Азербайджана вновь увеличилась

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана с начала года сократился на 246 094 человека или 4,3% и на 1 сентября составил 5 470 291 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, в месячном сравнении наблюдается рост на 1,2% или 63 155 человек, в годовом сравнении - на 0,5% или 24 829 человек.

Согласно отчету, 5 398 420 человек или 98,69% являются физическими лицами, в том числе, 172 268 человек занимаются предпринимательской деятельностью.

Отметим, что на 1 августа текущего года численность населения Азербайджана составила 9 765,4 тыс. человек.