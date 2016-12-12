Клиентская база банков Азербайджана сократилась до 18-месячного минимума

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана в месячном исчислении сократился на 204 782 человека или 3,7% и на 1 ноября составил 5 515 014 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Согласно отчету, с начала года наблюдается сокращение на 406 153 клиента или 7,1%, в годовом сравнении - на 334 602 клиента или 5,9%. Схожая численность клиентов наблюдалась в мае 2015 года. Так, на 1 июня объем клиентской базы составил 5 348 165, на 1 мая - 5 273 663 человека.

На 1 ноября текущего года 5 241 312 или 98,7% банковских клиентов являлись физическими лицами, в том числе, 169 577 человек были заняты в сфере предпринимательской деятельности, а 1,3% - юридическими лицами.