Какие изменения грядут в банковском секторе в 2020 году? - МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

В 2020 году банковский сектор Азербайджана станет одним из важнейших секторов с точки зрения проведения реформ. В этом году оздоровление банковского сектора, повышение ликвидности станут приоритетными вопросами.

Об этом Report сообщил экономист Вугар Байрамлы, прокомментировавший итоги минувшего года в банковском секторе и ожидания на 2020 год.

"Несмотря на обширные меры по оздоровлению банков в 2019 году и выдачу компенсаций по проблемным кредитам, ряд традиционных проблем, присущих банковскому сектору, перебрались из минувшего года в нынешний. Доля проблемных кредитов в кредитном портфеле по-прежнему высока. Несмотря на определенные снижения, наметившиеся в этом направлении в 2019 году, по данным Центробанка, доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составляет двузначную цифру. И это говорит о том, что в 2020 году следует направить усилия на снижение объемов проблемных кредитов. Несмотря на рост кредитных вложений банков, объем просроченных кредитов остается высоким. В целом, в 2019 году кредитные вложения банков превысили 15 миллиардов манатов, а объем просроченных кредитов составил 1,4 миллиарда манатов.

Азербайджанские банки вступили в 2020 год с просроченными кредитами общим объемом 1 миллиард 569 миллионов. Хотя в настоящее время и наблюдается определенное снижение этого объема, но все же серьезным это считать нельзя. В октябре проблемных кредитов было на 1 миллиард 384 млн манатов, а в ноябре этот показатель превысил 1,4 млрд манатов. Все это лишний раз говорит о том, что в 2020 году в данной сфере предстоит более основательная работа", - отметил В.Байрамлы.

По мнению эксперта, другая проблема связана с финансированием банками реального сектора: "Доля потребительских кредитов в кредитном портфеле коммерческих банков достаточно высока. Кредиты на сельское хозяйство и переработку составляют 520 млн манатов, что составляет 3,4% от общего кредитного портфеля. Объем кредитов, выделенных промышленному и производственному сектору, составляет 930 млн манатов, а это 6,2% от общего кредитного портфеля. Таким образом, объем кредитов, выделенных на сельское хозяйство, переработку, промышленность и производство составляет лишь 9,6% от общей суммы кредитного портфеля. Объем кредитов, направленных на домашние хозяйства, составляют 6 млрд 814 млн манатов, и это 45,1% от общего объема кредитного портфеля".

Экономист Вугар Байрамов: "2020 год может стать решающим для банковского сектора".

По мнению эксперта, одной из основных целей в 2020 году должно стать наращивание объемов финансирования коммерческими банками реального сектора на фоне снижения объемов потребительских кредитов.

По словам В.Байрамлы, одним из важных аспектов для банковского сектора остается высокий уровень процентов по кредитам: "Основными целями в 2020 году будут повышение ликвидности банков, снижение объемов проблемных кредитов, оптимизация кредитных процентов, снижение процентных ставок, выделение большего количества кредитов реальному сектору, в частности, повышение доверия к банковскому сектору.

Достижение этих целей так или иначе зависит от деятельности Центрального банка. Деятельность Центробанка в нынешнем году может обернуться новыми изменениями в банковском секторе. В результате упразднения в 2019 году Палаты по контролю за финансовыми рынками, передачи ее полномочий Центробанку и централизации управления, в этом году в банковском секторе есть все возможности для проведения еще больших реформ. С этой точки зрения, полагаю, что 2020 год станет одним из решающих для банковского сектора. Реформы в банковском секторе станут ключевыми факторами, определяющими устойчивость развития ненефтяного сектора. Важными целями в 2020 году будут оздоровление небанковских кредитных организаций и повышение доступа к их финансовым ресурсам".

Председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев сообщил Report, что 2019 год был успешным для банковского сектора, и по его мнению, темпы развития сохранятся и в нынешнем году: "Минувший год был исключительно успешным для банковского сектора, отметившего свое 100-летие. Для этого достаточно беглого взгляда на показатели. За 11 месяцев 2019 года кредитный портфель банковского сектора вырос на 16,1%, а вклады населения в банки - на 3,7%. Объем прибыли, достигнутый сектором, насчитывающим 31 млрд долларов, в минувшем году составил порядка полмиллиарда манатов. Это отразилось и на показателе занятости в банковском секторе. За год численность работников банков увеличилась на 10%, превысив 19 тысяч человек. В первые 10 месяцев 2019 года было открыто 7 новых банковских филиалов, установлено 110 банкоматов.

За год были достигнуты большие успехи в повышении доли безналичных платежей в экономике страны. Так, За 11 месяцев 2019 года объем безналичных операций посредством пластиковых карт составил 3,9 млрд манатов, что на 57% выше показателя за соответствующий период предыдущего года. Количество безналичных операций увеличилось на 24,1 млн единиц или на 63%. За год доля безналичных операций посредством пластиковых карт в доле общих операций по всей стране выросла на 3,5%, достигнув отметки 19,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, удельный вес безналичных операций возрос на 7%, достигнув 43%".

По словам З.Нуриева, одним из важнейших событий минувшего года был подписанный главой государства 28 февраля 2019 года указ "О дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике":

"В результате исполнения Указа улучшилось положение большой массы населения, затронутой девальвационными процессами. В целом, государством были осуществлены компенсационные выплаты на сумму 644,5 млн манатов, реструктуризированы кредиты на сумму 242,3 млн манатов 123,1 тыс. заемщиков. Этот указ был в большей степени социально ориентированным, но в то же время благотворно сказался на банковском секторе. Исполнение указа вкупе с другими мерами сократило объем проблемных кредитов в стране на 3 п.п.".

Председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев: "2019 год выдался удачным для банковского сектора и этот успех продолжится в 2020 году".

Закир Нуриев отметил, что в 2019 году банковский сектор страны еще более оздоровился: "Так, адекватность капитала банков составила 22,6%, а соотношение ликвидных активов и депозитов - 40%".

Оценив совокупность прошлогодних показателей, председатель Ассоциации банков заключил, что 2019 год был успешным для банковского сектора страны: "Мы надеемся на то, что 2020 год продолжит успешно взятую эстафету и принесет еще более высокие темпы развития как для банковского сектора, так и в целом для страны".

Следует отметить, что в заявлении Центробанка относительно действий, запланированных на текущий год, упоминаются усилия по повышению устойчивости финансового сектора к рискам, углублению финансового посредничества, денежных рынков и рынка капитала, эффективные меры по завершению процессов реструктуризации в финансовом секторе, а также по регулированию проблемных активов. Все это призвано повысить роль финансового сектора в достижении темпов экономического роста.

Согласно заявлению, одним из главных приоритетов при осуществлении процесса оздоровления банковской системы станет предотвращение аккумулирования рисков в важных финансовых институтах.

Особое внимание будет уделено работе с проблемными активами в рамках защиты качества активов банковского сектора. Для этого ЦБА будет поощрять более эффективное снижение объемов проблемных кредитов в банковском секторе и руководствоваться улучшенными принципами управления рисками при выдаче кредитными организациями новых кредитов.

Также будет уделено внимание оптимальной защите уровня ликвидности банковской системы и созданию механизмов ее эффективного управления. Арсенал инструментов ликвидности Центрального банка сыграет важную роль в защите ликвидности банковской системы. Кроме того, расширение объема государственных ценных бумаг и развитие межбанковского кредитного рынка благотворно скажутся на оперативном регулировании банками ликвидных позиций.

С целью выявления вероятных системных рисков и потенциальных кризисов, которые могут возникнуть на финансовых рынках, будут интенсифицированы мониторинги финансового сектора. На основе стресс-тестов Центробанк будет проводить симуляцию для изучения способности финансового сектора противостоять различным экономическим шокам, и при необходимости осуществлять соответствующее вмешательство. Планируется проведение работ для совершенствования структуры банковского надзора, внедрение риск-ориентированного и пруденциального контрциклического регулирования. На основе нового методологического подхода в пилотном порядке применят правила надзора на основе оценки рисков.

В 2020-м году также будет поддержано повышение внутреннего потенциала по управлению банковскими рисками. В банках будут приниматься меры по внедрению стандартов корпоративного управления и повышению потенциала стресс-тестирования.

В рамках повышения доверия к банковской системе будет уделено внимание совершенствованию системы страхования вкладов. Повышению доверия во многом будут способствовать меры по усилению системы защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение уровня финансовой грамотности населения. В 2020 году будет продолжена широкомасштабная просветительская работа. Повышение финансовой грамотности общественности создаст предпосылки для улучшения управления рисками, повышения платежной дисциплины и распространения практики ответственного заимствования.