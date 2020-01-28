JP Morgan: Глобальные эпидемии создают отличные возможности на международных рынках

Четыре глобальные эпидемии за последние 20 лет, по нашим наблюдениям, создали огромные возможности для инвесторов.

Как сообщает Report, об этом рассказал стратег американского инвестиционного банка JP Morgan Мислав Матежка.

Он напомнил, что биржевые индексы Китая упали на 15% во время распространения вируса атипичной пневмонии (SARS) в 2002 году, но после предотвращения эпидемии, индексы выросли в короткие сроки.

"В 2014 году во время распространения вируса Эбола в Африке индексы упали на 4%, затем поднялись на 6,7%. Лихорадка Зика в Бразилии спровоцировала падение индексов на 2%, но в первый месяц после спада эпидемии индексы поднялись на 14,8%, в течение трех месяцев – на 35%", - сказал он.