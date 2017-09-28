Ипотеку по гослинии в Азербайджане получили более 20 тыс. человек

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Ипотечные кредиты по линии ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) получили 20 210 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АИФ.

Ипотечный портфель фонда на сегодняшний день составляет 869 678 546 манатов. Средний размер ипотечного кредита составил 43 032 манатов.

Напомним, что АИФ создан 18 августа прошлого года на базе Ипотечного фонда при Центробанке Азербайджана. Уставный капитал фонда равен 366 млн манатов.