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Ипотечное кредитование по государственной линии в Азербайджане выросло на 17% 

Ипотечное кредитование по государственной линии в Азербайджане выросло на 17%  В январе-апреле текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано кредитов на 157,1 млн манатов.
Финансы
24 мая 2022 г. 11:18
Ипотечное кредитование по государственной линии в Азербайджане выросло на 17% 

В январе-апреле текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано кредитов на 157,1 млн манатов.

Это на 16,55% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась на 17,6% и достигла 100,3 млн манатов.

За прошедшие 4 месяца ИКГФ привлек 90 млн манатов, что на 63,6% больше, чем год назад. За год сумма средств, выделенных из государственного бюджета фонду, увеличилась на 33,7% и достигла 47,6 млн манатов.

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Версия на английском языке Government mortgage lending up 17% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 17 % artıb

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