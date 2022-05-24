Ипотечное кредитование по государственной линии в Азербайджане выросло на 17%

В январе-апреле текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано кредитов на 157,1 млн манатов.

В январе-апреле текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано кредитов на 157,1 млн манатов.

Это на 16,55% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась на 17,6% и достигла 100,3 млн манатов.

За прошедшие 4 месяца ИКГФ привлек 90 млн манатов, что на 63,6% больше, чем год назад. За год сумма средств, выделенных из государственного бюджета фонду, увеличилась на 33,7% и достигла 47,6 млн манатов.