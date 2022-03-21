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Импорт Грузии из Азербайджана вырос на 55,5%

Импорт Грузии из Азербайджана вырос на 55,5% В январе-феврале текущего года объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 248 812,5 тыс. долларов США.
Финансы
21 марта 2022 г. 11:30
Импорт Грузии из Азербайджана вырос на 55,5%

В январе-феврале текущего года объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 248 812,5 тыс. долларов США.

Об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии, сообщает местное бюро Report.

Согласно документу, за два месяца Азербайджан с долей 9,8% в общем товарообороте Грузии занял третье место среди торговых партнеров соседней страны после Турции и России.

За отчетный период экспорт Грузии в Азербайджан вырос на 39,1% и составил 92 336,2 тыс. долларов США, импорт из Азербайджана увеличился на 55,5% - до 156 476,4 тыс. долларов США.

Азербайджан с долей 12,1% в общем экспорте Грузии занимает третье место среди основных экспортных партнеров соседней страны после Китая и России. Азербайджан также занял третье место по объему импорта из Грузии (8,8% в общем импорте) после Турции и России.

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Версия на английском языке Georgia’s imports from Azerbaijan up over 55%
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycandan idxalı 55,5 % artıb

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