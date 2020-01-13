​ГТК вдвое увеличил отчисления в госбюджет в декабре

Объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в декабре 2019 года составил 402,284 млн манатов, что на 221,301 млн манатов или в 2,2 раза превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 54,95 млн манатов или в 2 раза, составив 110,654 млн манатов.

В том числе объем поступлений по НДС увеличился на 151,987 млн манатов или в 2,3 раза - до 268,996 млн манатов, по акцизам - на 14,15 млн манатов или в 4,95 раза - до 18,78 млн манатов, дорожному налогу - на 215 тыс. манатов или 5,9% - до 3,855 млн манатов.