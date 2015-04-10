Государственный таможенный комитет: Поступления по НДС сократились на 15%

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в марте текущего года составили 132 416,36 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет ГТК, это по сравнению с аналогичным периодом 2014 года больше на 1 299,2 тыс. манатов, или на 0,97%. Из ежемесячных поступлений в бюджет 47 386,16 тыс. манатов (35,79%) составляют таможенные пошлины, 75 670,39 тыс. манатов (57,15%) - НДС, 7 597,1 тыс. манатов (5,74%) - акцизы, 1 762,71 тыс. манатов (1,33%) - дорожные налоги.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в нынешнем году объем средств, взимаемых с таможенных пошлин, вырос на 20,26%, акцизов - на 91,7%, объем средств с дорожного налога - на 34,08%, а объем НДС снизился на 15%.