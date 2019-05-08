Гостаможня увеличила отчисления в госбюджет на 26%

© Report https://report.az/storage/news/3f5ef28320336a2b30c0b06f609b9aee/c70c8bbc-d0c6-44c6-b6f8-da62ea7428d8_292.jpg

Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в апреле 2019 года составил 377 788,9 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 77 197 тыс. манатов или 25,7% превышает аналогичный показатель 2018 года.

За отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 16 346,8 тыс. манатов или 23% и составил 87 485,8 тыс. манатов.

В том числе объем поступлений с НДС увеличился на 56 393,9 тыс. манатов или 26,7% - до 267 921,3 тыс. манатов, с акцизов – на 3 976,8 тыс. манатов или 26,5% - до 18 990,6 тыс. манатов, с дорожных налогов – на 479,5 тыс. манатов или 16,5% - до 3 391,2 тыс. манатов.