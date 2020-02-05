​ГНФАР вдвое сократил продажу валюты

В январе Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продал иностранную валюту в объеме 300,2 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, это на 52,7% или примерно вдвое меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.