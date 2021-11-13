Fitch улучшил прогноз экономического роста в Азербайджане на 2021 год

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост ВВП на 4,9% в 2021 году после спада на 4,3% в прошлом году.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост ВВП на 4,9% в 2021 году после спада на 4,3% в прошлом году.

Как передает Report, об этом говорится в сообщение агентства по подтверждению суверенного рейтинга Азербайджана.

"Такой экономический рост обусловлен восстановлением ненефтяного сектора и поддерживается развертыванием вакцинации (в настоящее время 97 доз на сто человек", - отмечается в сообщении.

По прогнозам агентства, рост ВВП замедлится до 2,9% в 2022 году и до 2,3% в 2023 году (ниже медианного значения BB, равного 3), отражая базовый эффект в следующем году и стагнацию производства энергии (с устойчивым падением добычи нефти на стареющих месторождениях, почти компенсируемым ростом в газовом секторе).

Согласно октябрьскому прогнозу Fitch Solutions (входит в Fitch Group), рост ВВП Азербайджана в 2021 году ожидалось на уровне 2,5%.

По оценкам Fitch Solutions, темпы роста ВВП Азербайджана в 2022 года ожидались на уровне 3,3%.

По прогнозам правительства Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне до 5,1%. За 9 месяцев текущего года реальный рост ВВП составил 4,8%.

Средний темп роста ВВП в стране в 2022-2026 годах ожидается на уровне 3,9%, в том числе ненефтяного ВВП - 5%.

Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.

Согласно прогнозам S&P, рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 4%, а в 2022 году - 2%. В 2023-2024 годах рост экономика Азербайджана ожидается на уровне 1,5% ежегодно.