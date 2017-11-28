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    Fitch назвал главные риски для финансовых рынков в 2018 году

    Центробанки намерены повысить учетные ставки

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Глава департамента суверенных рейтингов агентства Fitch Джеймс МакКормак поделился своими соображениями относительно главных потенциальных угроз для рынков в 2018 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, по мнению МакКормака, изменения в политике Европейского центробанка могут оказаться довольно значительными и создать большие проблемы для рынков.

    Помимо этого, другими главными рисками в следующем году являются: торговая политика США, геополитика и рост ставок. Правительства пока не вполне готовы к росту ставок, но мир движется в правильном направлении.

    Ужесточение монетарной политики крупнейшими центробанками может создать определенную волатильность на азиатских рынках, но в целом у них есть подушка безопасности в виде профицита счета по текущим операциям и валютных резервов. 

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