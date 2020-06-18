​Европейский банк реконструкции и развития продал свою долю в Unibank

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), контролирующий 9% акций ОАО Unibank, продал долю другому акционеру-председателю наблюдательного совета банка Эльдару Гарибову.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Таким образом, доля Э.Гарибова выросла с 77,4% до 86,4%.

Председатель Правления КБ Unibank Фаиг Гусейнов сообщил о том, что Unibank является первым банком Азербайджана, в который вложил инвестиции ЕБРР, и их совместная деятельность с 2003-го года является образцом очень удачного сотрудничества: "Долгие годы ЕБРР в качестве акционера Unibank принимал особое участие и сыграл важную роль в деятельности банка. Наряду с привнесением собственного удачного опыта корпоративного управления, в более трудные годы ЕБРР принимал непосредственное участие и оказывал поддержку в увеличении капитала банка. От имени всех акционеров Банка выражаем признательность руководству ЕБРР за то, что он привнес до сих пор в развитие Unibank".

По мнению руководителя бакинского офиса ЕБРР Иваны Дуарте также сотрудничество с Unibank является очень удачным примером сотрудничества представленной ею структуры в банковском секторе Азербайджана. Напоминая о том, что КБ Unibank относится к числу банков Азербайджана, в которые ЕБРР инвестировал первым, госпожа Дуарте подчеркнула, что ЕБРР, совместно с Unibank, участвовал вл многих удачных проектах и оказывал поддержку Unibank, принимая участие в увеличении капитала банка. С 2003-го года ЕБРР и Unibank прошли длинный и эффективный путь и в будущем ЕБРР продолжит сотрудничество с банком в различных сферах.

Отметим, что, являясь финансовым институтом развития, основная роль ЕБРР заключается в финансировании компаний из частного сектора, принятии участия в их институциональном развитии выступая в качестве акционера в их капитале и оказании им поддержки. По достижении поставленных целей, мандат ЕБРР предусматривает поэтапный выход из числа акционеров компаний и банков.

"Данное сотрудничество с ЕБРР позволило Unibank приобрести огромный опыт и этот опыт проявит себя в развитии банка в предстоящие годы", -говорится в заявлении банка.