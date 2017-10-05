Евро начал падать на заявлениях Новотны

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, немного замедлит скупку активов в начале 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом заявил член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны.

Через несколько недель ЕЦБ соберется, чтобы принять решение о будущем программы количественного смягчения. Срок действия текущей программы скупки облигаций ЕЦБ на 2,3 трлн евро (2,7 трлн долларов) истекает в декабре. На заседании 26 октября члены совета управляющих ЕЦБ, вероятно, будут обсуждать преимущества либо продления схемы на относительно длительный период, но с меньшими ежемесячными покупками, либо сохранения больших ежемесячных покупок, но на более короткий период.

"Я предполагаю, что мы перейдем к осторожному замедлению в начале следующего года", - сказал Новотны еженедельному журналу Trend.

В то время как доверие к экономике еврозоны растет, безработица медленно снижается, и экономика готовится продемонстрировать максимальный рост за десятилетие, Европейскому центральному банку не удается добиться устойчивого роста инфляции. Это имеет решающее значение для ЕЦБ, который стремится к инфляции "чуть ниже 2%".

В сентябре ЕЦБ сохранил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам на уровне минус 0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых. Регулятор подтвердил план покупки облигаций на 60 млрд евро в месяц до конца декабря.

После заявления Э.Новотны евро начал падать в цене по отношению к своему основному конкуренту доллару. В результате, курс снизился с 1,1770 USD/EUR до 1,1730 USD/EUR.

Аналитическая группа Report прогнозирует снижение курса валютной пары до 1,14 USD/EUR к концу года.