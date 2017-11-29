ЕЦБ: Возникли риски для финансовой стабильности

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Риски для финансовой стабильности еврозоны остаются сдержанными, чему способствует все более широкое восстановление экономики. Однако блок по-прежнему сталкивается с рядом рисков.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом заявил Европейский центральный банк (ЕЦБ) в отчете о стабильности.

Экономический рост наблюдается 18 кварталов подряд, еврозона демонстрирует лучшие показатели за десятилетие. Опережающие индикаторы показывают, что экономический рост наконец достигает периферийных стран.

"Улучшение экономических условий подкрепляет вывод об отсутствии общей переоценки стоимости активов на финансовых рынках еврозоны. Тем не менее глобальные риски, в частности, могут спровоцировать коррекцию на финансовых рынках с негативными последствиями для финансовой стабильности", - заявил ЕЦБ.

К числу основных уязвимостей относятся резкая переоценка глобальных премий за риск, слабая прибыльность банковского сектора, возобновление опасений в отношении государственного долга и риски ликвидности в небанковском финансовом секторе, говорится в отчете ЕЦБ.