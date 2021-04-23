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ЕЦБ: восстановление европейской экономики откладывается

ЕЦБ: восстановление европейской экономики откладывается Экономика еврозоны может восстанавливаться темпами более 4% в 2021-2022 годах и превысить докризисный уровень в следующем году
Финансы
23 апреля 2021 г. 15:26
ЕЦБ: восстановление европейской экономики откладывается

Экономика еврозоны может восстанавливаться темпами более 4% в 2021-2022 годах и превысить докризисный уровень в следующем году, однако восстановление ВВП региона задерживается.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствует исследование Европейского Центрального банка (ЕЦБ).

"Что касается роста ВВП, респонденты SPF ухудшили свои ожидания на 2021 год, но улучшили на 2022 год, что означает дальнейшую отсрочку ожидаемого восстановления", — говорится в релизе ЕЦБ по данным исследования.

Согласно нынешнему исследованию, ВВП еврозоны вырастет на 4,2% в нынешнем году и на 4,1% в 2022 году. В предыдущем опросе, проведённом в январе, ожидался рост на 4,4% и 3,7% соответственно. Оценка 2023 года не изменилась — рост на 1,9%.

"Ожидания предполагают возврат ВВП в 2022 году на уровень выше 2019 года", — отмечает ЕЦБ.

В среднем в долгосрочной перспективе экономика еврозоны, по мнению респондентов, будет расти примерно на 1,4% в год. Эта оценка не изменилась.

Опрос профессиональных прогнозистов (SPF) ЕЦБ по еврозоне проводится ежеквартально. В нем участвуют эксперты, связанные с финансовыми или нефинансовыми учреждениями Европейского союза. Нынешний проводился с 31 марта по 12 апреля 2021 года, было получено 63 ответа.

Результаты не являются точкой зрения руководящих органов ЕЦБ или его сотрудников, отмечает регулятор.

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