Доля Zaminbank в Bashak İnam будет продана до конца месяца

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Доля находящегося в процессе ликвидации ОАО Zaminbank в страховой компании ОАО Bashak İnam предложена другим акционерам. Об этом сообщили Report в Bashak İnam

"Сейчас рассматривается позиция акционеров в данном вопросе. Скорее всего, до конца месяца доля Zaminbank будет распределена между акционерами", – заявили в компании.

Напомним, что Bashak İnam Sigorta создана в 1996 году. Уставный капитал составляет 7 млн. манатов. Эта сумма сложилась на основе 35 тыс. акций номинальной стоимостью 200 манатов каждая. Акционерами являются Zaminbank (24,24%), Turanbank (7,14%), Azer-Turk Bank (5%), турецкая компания с французским капиталом Groupama Sigorta (14%), НКО Aqrarkredit (0,34%), 17 физических лиц, включая председателя Наблюдательного совета Акифа Керимова.