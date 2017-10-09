Доля проблемных кредитов в Азербайджане приблизилась к 15%

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 сентября 2017 года составил 1,824 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в месячном сравнении увеличился на 11,2 млн манатов или 0,62%, на начало года - на 351,4 млн манатов или 23,86%, в годовом исчислении - на 231,1 млн манатов или 14,51%.

Отметим, что в конце августа доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле достигла 14,74%. Это отношение на конец июля составило 14,1%, на конец прошлого года - 8,95%, в аналогичном периоде прошлого года - 9,46%.