Доллар в Грузии приблизился к рекордному уровню

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Курс доллара в Грузии приблизился к рекордному значению. Как сообщает Report, вчера на рынке наличной валюты курс достиг 2,7250 лари и сейчас установился на уровне 2,70 GEL/USD. Следует отметить, что рекордное значение доллара в Грузии было зафиксировано 22 декабря 2016 года (2,8205 лари). В настоящее время курс на 4,3% ниже рекордного. Напомним, что за последний месяц доллар в стране подорожал на 10%.

Центральный банк Грузии заявил, что процесс роста доллара связан с сезонными факторами и носит временный характер: "В случае инфляционных рисков, в валютный рынок будет осуществлено необходимое вмешательство".

Аналитическая группа Report связывает причину роста доллара в Грузии с аналогичными процессами в России и Турции, основных торговых партнерах страны в регионе: "Хотя сейчас рост доллара временный процесс, в 2018 году подорожание доллара неизбежно как во всех странах региона, так и на мировом валютном рынке".