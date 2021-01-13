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Доллар дорожает в ожидании макростатистики из США

Доллар дорожает в ожидании макростатистики из США Доллар ранее слабел из-за снижения доходности американских гособлигаций, и этот фактор продолжает учитываться игроками рынка
Финансы
13 января 2021 г. 15:22
Доллар дорожает в ожидании макростатистики из США

Курс доллара после кратковременного утреннего снижения вернулся к росту по отношению к евро и иене в среду днем в ожидании статистики из США, которая укажет на состояние крупнейшей мировой экономики.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.06 (по бакинскому времени) курс евро к доллару снижался до 1,2185 доллара США с уровня предыдущего закрытия в 1,2207 доллара США за евро, курс доллара к иене рос до 103,88 иены со 103,75 иены на прошлом закрытии. Утром доллар снижался и к евро, и к иене. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается сейчас на 0,05%, до 90,14 пункта.

Трейдеры с интересом ждут данных о росте потребительских цен в США. Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в декабре до 1,3% с 1,2% месяцем ранее и месячной инфляции — до 0,4% с 0,2%.

В то же время доллар ранее слабел из-за снижения доходности американских гособлигаций, и этот фактор продолжает учитываться игроками рынка. Так, доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) опускается до 1,122% с уровня предыдущего закрытия — 1,138%. При этом во вторник показатель доходил до максимума за 10 месяцев.

Более того, аналитики, как сообщает агентство Reuters, и в общем ждут снижения спроса на доллар в качестве более надежного актива. "Мы по-прежнему считаем, что нисходящий тренд доллара будет оставаться неизменным, пока сохранятся перспективы восстановления мировой экономики", — сказал агентству старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле (Mark Haefele).

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