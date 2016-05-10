​Дефицита бюджета Госнефтефонда Азербайджана не ожидается

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "К концу 2016 года средства Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) не сократятся, дефицита бюджета не ожидается". Об этом сказал Report исполнительный директор Госнефтефонда Шахмар Мовсумов.

"В первом квартале этого года общие средства ГНФАР выросли на 2%. Несмотря на то, что первоначально ожидался дефицит бюджета, ввиду наблюдаемого в последнее время роста цен на нефтяном рынке сокращения объема средств фонда и дефицита бюджета не ожидается", - сказал Ш.Мовсумов.

Отметим, что за январь-март 2016 года доходы бюджета ГНФАР составили 2 023,1 млн. манатов, расходы бюджета - 1 946,7 млн. манатов. Активы Фонда с начала года (33 574,1 млн. долларов) выросли на 2% и на 1 апреля 2016 года составили 34 246,0 млн. долларов.

Согласно поправкам в бюджет 2016 года, утвержденным Указом президента Азербайджана от 18 марта 2016 года, в этом году доходы ГНФАР снизились с 6 711,564 млн. манатов до 4 578,475 млн. манатов, расходы увеличились с 8 181,4 млн. манатов до 10 668,934 млн. манатов.

Напомним, что в уточненном государственном и сводном бюджете на 2016 года заложена базовая стоимость нефти в размере 25 долларов/баррель. В настоящее время баррель азербайджанской нефти стоит 44,7 доллара.