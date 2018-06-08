Цены на авторынке Азербайджана начали расти после трехмесячного перерыва

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В мае этого года легковые автомобили в Азербайджане подорожали на 0,1%, велосипеды – на 0,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе легковые автомобили упали в цене на 0,3%, в марте-апреле цены остались стабильными. Стоимость велосипедов выросла на 0,7% в январе, в феврале цены не изменились, в марте и апреле вновь наблюдался рост на 0,3% и 0,1% соответственно.

Согласно статданным, средняя цена одного легкового автомобиля на 1 мая составила 34 371 манатов, велосипеда – 163 маната.