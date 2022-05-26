Центробанк России снизил ключевую ставку до 11%

Совет директоров Банка России по итогам внеочередного заседания внепланово снизил ключевую ставку на три процентных пункта, с 14% до 11%.

Совет директоров Банка России по итогам внеочередного заседания внепланово снизил ключевую ставку на три процентных пункта, с 14% до 11%.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение регулятора.

Причинами для пересмотра размера ключевой ставки стали укрепление рубля и снижение инфляционных ожиданий населения.

До этого на фоне введенных против РФ санкций 28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Это стало рекордным повышением с момента введения основного индикатора денежно-кредитной политики.

Далее 29 апреля регулятор вновь скорректировал значение индикатора, снизив его до 14%. Это объяснялось "замедлением текущих темпов роста цен, укреплением рубля и снижением потребительской активности".

По состоянию на 26 мая, официальный курс доллара ЦБ составляет 56,2 руб./доллар, евро — 57,9 руб./евро. По данным регулятора, годовая инфляция в России в апреле выросла на 1,14%, до 17,8%, ее возвращение к целевому показателю "вблизи 4%" прогнозируется в 2024 году. Вчера Росстат сообщил о дефляции на уровне 0,02%.

Вчера ЦБ также зафиксировал снижение инфляционных ожиданий населения в мае 2022 года до 11,5%, назвав данное обстоятельство возможной предпосылкой для изменения ключевой ставки.