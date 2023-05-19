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BTB Capital Investment Company переименовано

BTB Capital Investment Company переименовано ОАО "Инвестиционная компания BTB Capital" переименовано в инвестиционную компанию Assist Finance.
Финансы
19 мая 2023 г. 14:44
BTB Capital Investment Company переименовано

ОАО "Инвестиционная компания BTB Capital" переименовано в инвестиционную компанию Assist Finance.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Напомним, что "BTB Capital" была создана в 2018 году ОАО "Bank BTB" с уставным капиталом в 350 тысяч манатов и в прошлом месяце была продана бывшему директору инвестиционной компании Руслану Джафарову. Вскоре после этого он ушел с поста директора и передал руководство финансовым учреждением своему заместителю Джафару Ибрагимли.

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Версия на азербайджанском языке "BTB Kapital İnvestisiya Şirkəti"nin adı dəyişdirilib

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