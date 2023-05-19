BTB Capital Investment Company переименовано

ОАО "Инвестиционная компания BTB Capital" переименовано в инвестиционную компанию Assist Finance.

ОАО "Инвестиционная компания BTB Capital" переименовано в инвестиционную компанию Assist Finance.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Напомним, что "BTB Capital" была создана в 2018 году ОАО "Bank BTB" с уставным капиталом в 350 тысяч манатов и в прошлом месяце была продана бывшему директору инвестиционной компании Руслану Джафарову. Вскоре после этого он ушел с поста директора и передал руководство финансовым учреждением своему заместителю Джафару Ибрагимли.