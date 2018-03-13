Bloomberg: Торговые войны будут стоить мировой экономике 470 млрд долларов

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Торговые войны могут нанести мировой экономике ущерб в 470 млрд долларов США.

Как сообщает Report, это следует из исследования Bloomberg Economics.

В исследовании отмечается, что решение президента США Дональда Трампа о введении таможенных пошлин на некоторые товары и возможная адекватная реакция других стран на данное решение могут стать началом процесса.

Решение США приведет к тому, что к 2020 году мировой ВВП просядет на 0,5%, а экономика США, наоборот, продемонстрирует рост на 0,9 п.п.

Экономисты Джейми Мюррей и Том Орлик считают, что решение Трампа увеличит инфляционное давление в США. Большинство центробанков не исключают, что в случае торговых войн перед ними встанет выбор между борьбой с высокой инфляцией или низким спросом.