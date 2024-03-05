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Банковский сектор Азербайджана имеет ликвидные активы в размере 13 млрд манатов

Банковский сектор Азербайджана имеет ликвидные активы в размере 13 млрд манатов По состоянию на 1 января 2024 года ликвидные активы банковского сектора Азербайджана составили 13,1 млрд манатов или 26,7% активов сектора.
Финансы
5 марта 2024 г. 14:14
Банковский сектор Азербайджана имеет ликвидные активы в размере 13 млрд манатов

По состоянию на 1 января 2024 года ликвидные активы банковского сектора Азербайджана составили 13,1 млрд манатов или 26,7% активов сектора.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2023 год.

В документе говорится, что коэффициент мгновенной ликвидности сектора превысил минимальный спрос (30%) почти в 1,7 раза, составив 52%.

Структура ликвидных активов выглядит следующим образом - 38% находится на счетах ностро (5 млрд манатов), 36% - в государственных ценных бумагах (4,8 млрд манатов), 12% (1,5 млрд манатов) - на корреспондентских счетах ЦБА и 14% - наличными (1,9 млрд манатов).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun 13 milyard manat likvid aktivləri var

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